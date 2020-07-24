Пушков высмеял «псевдогероизм» Турчинова

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял заявление бывшего руководителя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о готовности «штурмовать Крым».

«Турчинов решил показать редкую храбрость и готовность встать «в первые ряды штурмового батальона», поскольку знает, что приказа штурмовать Крым не будет. Зеленский такой приказ не отдаст, как не отдал Порошенко. А вот привлечь внимание СМИ к своему псевдогероизму – другое дело», – написал Пушков в своем Twitter.

В свою очередь сенатор от крымского региона, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков усомнился в психическом здоровье Турчинова, передает РИА «Новости».

«Это крайне возмутительное заявление. Возникает большой вопрос о психическом состоянии и уравновешенности самого Турчинова, который тиражирует подобные бредовые и неадекватные заявления. Если Турчинов думает штурмовать Крым, то советую ему сразу же для успокоения захватить с собой белый флаг. Если кто-то и в самом деле решит объявить войну России, то за этим им следует сразу сдаться», – сказал Цеков.

Сенатор выразил уверенность, что Турчинов и подобные ему украинские политики не в состоянии объективно оценивать нынешнюю международную ситуацию и предложить положительную повестку для Украины.

«Они по-прежнему стоят на тропе войны, считая главным врагом Российскую Федерацию. Хотя люди, которые объективно оценивают ситуацию, понимают, что главный враг Украины – это такие личности, как Турчинов и украинские националисты», – подчеркнул Цеков.

Напомним, в пятницу бывший руководитель совета нацбезопасности Украины Александр Турчинов выразил готовность «штурмовать Крым», если украинский президент Владимир Зеленский примет соответствующее решение.

Ранее в тот же день МИД Украины объявил о завершении разработки стратегии «деоккупации» Крыма, отказавшись предавать документ огласке.

Кроме того, в начале июля главком украинских ВМС контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией. Газета ВЗГЛЯД изучала, что украинские военные смогут предпринять в ходе гипотетической войны с российской армией.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Украинские власти множество раз выступали с громкими заявлениями и обещаниями отобрать Крым у России. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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