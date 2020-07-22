В Астраханской области построят 3,2 млн квадратных метров жилья к 2025 году

В Астраханской области запланировали строительство 3,2 млн квадратных метров жилья до 2025 года на средства национального проекта «Жилье и городская среда», сообщил министр строительства региона Александр Иванников.

«В соответствии с федеральным проектом «Жилье» на территории Астраханской области за период 2020-2024 годы должно быть введено 3 млн 223 тыс. кв. м жилья. В 2020 году данный показатель составляет 598 тыс. кв. м. Особое внимание уделяется индивидуальному жилищному строительству. Для достижения плановых показателей в настоящее время ведется активная работа с муниципальными образованиями Астраханской области в части формирования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство», – сообщил ТАСС министр.

Как уточнили в отделе координации строительства регионального минстроя, в 2021 году будет построено 574 тыс. кв. м жилья, в 2022 году – на 61 тыс. кв. м больше, в 2023 и 2024 годах – 684 тыс. кв. м и 732 тыс. кв. м соответственно. Эти данные заявлены в федеральной программе «Жилье».

Министр строительства региона уточнил, что во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса строительство в регионе не останавливалось, работа строительных организаций велась в штатном режиме.

«Рост цен на строительные материалы в последние месяцы незначителен. Для стимулирования спроса населения на рынке недвижимости правительством России снижена процентная ставка по ипотеке до 6,5%, что позволило вернуть уровень продаж к докарантинным показателям», – уточнил Иванников.

Из заявленных 3,2 млн кв. м жилья почти 40 тыс. кв. м придется на аварийный фонд Астраханской области. Ранее губернатор Игорь Бабушкин отмечал, что к 2025 году власти расселят 175 аварийных домов в шести муниципалитетах области.

Проблема жилья в Астраханской области – одна из самых актуальных: регион критиковали за медленные темпы ликвидации ветхого и аварийного фонда, в очереди на получение квартир стоят около 3 тыс. детей-сирот, 2 тыс. молодых семей и 3 тыс. жильцов из аварийных домов. Глава регионального кабмина Александр Шарыкин говорил, что Астраханская область находится в «глубоком строительном кризисе».

80% жилищного фонда Астраханской области было построено более 30 лет назад, за это время, по словам губернатора Игоря Бабушкина, на большинстве этих объектов не проводились ремонтные работы. В октябре 2019 года в Астраханской области создан реестр проблемных домов, в который вошли 1 674 объекта, требующие расселения и капремонта, это более 60 тыс. квадратных метров.

Нацпроект «Жилье и городская среда» состоит из четырех федеральных проектов: «Формирование комфортной городской среды», «Ипотека», «Жилье» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Проект рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования в России составит 1 трлн 66,2 млрд рублей.