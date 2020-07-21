США отказались признавать парламентские выборы в Сирии

Вашингтон не признает выборы в сирийский Народный совет, заявила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Ортагус объявила выборы «попыткой режима создать себе фальшивую легитимность». Госдеп считает, что Дамаск хочет «избежать реализации политического процесса» в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

В Госдепе заявили, что с тех пор, как в 1963 году к власти в Сирии пришла партия «Баас», в стране не проводилось свободных выборов, «нынешний год не стал исключением», передает РИА «Новости».

Ортагус заявила о «заслуживающих доверия сообщениях», согласно которым на «избирательных участках раздавали бюллетени, уже заполненные от имени кандидатов «Баас». Кроме того, по ее словам, сообщалось о том, что «на граждан давили, чтобы они голосовали, и не было гарантий избирательной тайны».

США указали, что свыше 5 млн граждан Сирии, которые оказались за границей, не могли проголосовать.

Ортагус подчеркнула, что резолюция СБ ООН 2254 предполагает участие в выборах всех сирийцев, включая и тех, кто находится за пределами страны.

Напомним, в Сирии состоялось голосование на выборах депутатов Народного совета.