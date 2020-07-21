SpaceX повторно использовала ступень Falcon 9 после запуска Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для нужд военных Южной Кореи стартовала с космодрома на мысе Канаверал, сообщает SpaceX.

Старт состоялся в 17.30 по местному времени (00.30 мск), передает ТАСС.

Первая ступень ракеты уже использовалась для запуска корабля Crew Dragon с экипажем к МКС.

После нового старта ступень снова совершила посадку на баржу в Атлантическом океане, передает РИА «Новости».

Портала Spaceflight сообщает, что Anasis-II должен обеспечить защищенную и устойчивую к помехам связь. Это первый южнокорейский спутник такого типа. Он создавался при участии Lockheed Martin и Airbus Group.

В мае ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД