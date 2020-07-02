В бундестаге заявили о конце эры Лукашенко

Депутат бундестага от партии «Зеленые», член германо-белорусской парламентской группы Маргарете Баузе оценила вероятность «цветной революции» в Белоруссии, заявив, что «эра президента республики Александра Лукашенко давно закончилась».

По ее словам, граждане Белоруссии надеются на демократические перемены – «эволюционный переход, реформы при поддержке ЕС». Баузе подчеркнула, что во главе белорусского государства хотела бы видеть личность, защищающую права человека и проводящую демократические реформы, передает Deutsche Welle.

На вопрос журналиста, почему Лукашенко нервничает накануне президентских выборов, Баузе ответила, что он видит потерю поддержки населения.

«И тем авторитарнее он начинает действовать, и тем агрессивнее он пытается подавить любую демократическую конкуренцию. И мы знаем по опыту других авторитарных режимов – чем слабее поддержка, тем агрессивнее они себя ведут. Это просто признак того, что эра Лукашенко давно закончилась. И тем важнее поддержка демократическим силам страны со стороны ЕС», – добавила она.

Также Баузе подчеркнула, что самое главное на данный момент – требование свободных и честных выборов, а также освобождение политзаключенных и допуск независимых наблюдателей от ОБСЕ.

По ее словам, ситуация со сбором подписей в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов в президенты Белоруссии – механизмы со стороны Лукашенко, «направленные на то, чтобы выборы не прошли честно и свободно».

«И чтобы использовать преимущества действующего президента и оказать давление на соперников, а также запугать гражданское общество, чтобы остаться у власти. И лично для меня все эти интриги с подписями – это еще один шаг по предотвращению свободных выборов», – добавила она.

Кроме того, по мнению депутата, арест бывшего главы Белгазпромбанка, претендента на пост президента республики Виктора Бабарико – это маневр Лукашенко по делегитимизации оппонентов. «И я требую освобождения арестованных», – добавила она.

Касаемо соглашения об облегчении визового режима между ЕС и Белоруссией, депутат подчеркнула, что в качестве одной из мер будут возобновлены депортации граждан обратно в Белоруссию.

«А если люди пытаются здесь, на Западе, спастись от преследований у себя на родине, я не могу расценивать возможность депортаций как положительный шаг. Германия и ЕС должны вести себя гораздо более последовательно в том, что касается соблюдения стандартов в области прав человека в Беларуси», – отметила она.

30 июня для регистрации кандидатами в президенты Белоруссии по 100 тыс. достоверных подписей собрали шесть человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко и бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, находящийся в СИЗО.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В избирательной кампании участвовали семь человек. Главным соперником Лукашенко называется Бабарико, который оказался за решеткой.

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