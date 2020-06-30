Документы на регистрацию в ЦИК Белоруссии подали четыре человека

Четвертый претендент на пост президента Белоруссии подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом, им оказался сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

«Документы сегодня получены от Дмитриева», – сообщили в ЦИК РИА «Новости».

Там добавили, что Дмитриев стал четвертым по счету, кто подал документы на регистрацию кандидатом.

Документы также подали бывший глава администрации Парка высоких технологий Валерия Цепкало, бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико и также бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая.

Напомним, в Белоруссии на 9 августа назначены президентские выборы. После окончания этапа сбора подписей семь человек продолжают участие в избирательной кампании. При этом главный соперник Александра Лукашенко на президентских выборах – экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико –оказался за решеткой.

Евросоюз может ввести санкции против руководства Белоруссии, если Лукашенко не освободит политических конкурентов и не обеспечит демократические выборы.