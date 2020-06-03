СК возбудил уголовные дела по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела против украинских командиров Дмитрия Кащенко и Олега Гончарука, которые причастны к обстрелам гражданского населения Донбасса, сообщила пресс-служба ведомства.

«Обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью общеопасным способом неограниченному числу гражданских лиц, проживающих на этой территории и не участвующих в вооруженном конфликте», – сообщается на сайте СК.

По данным следствия, 29 мая командир 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрий Кащенко и военнослужащие бригады произвели обстрел из стрелкового оружия объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. Ранение получил 52-летний мирный житель.

Кроме того, в тот же день командир 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Олег Гончарук и военнослужащие произвели обстрел из минометов объектов гражданской инфраструктуры в поселке Ясный города Докучаевска. В результате обстрела были повреждены шесть жилых домов.

В отношении Гончарука и Кащенко возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

Ране СК заочно предъявил обвинение командиру бригады ВСУ Дмитрию Кащенко по уголовному делу об обстреле кладбища в Донбассе.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Донбасса с украинской стороны вызывают беспокойство у Кремля, поскольку ситуация угрожает жизням жителей самопровозглашенных республик.

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