Штаб Навального во Владивостоке выдал прошлогоднее видео за голосование по поправкам к Конституции

Представители штаба блогера Алексея Навального во Владивостоке выдали прошлогодний видеоролик за нарушение в ходе голосования по поправкам в Конституцию. После разоблачения фейка видео было удалено, однако оригинальный ролик был обнаружен юзерами на сайте YouTube.

Штаб блогера Алексея Навального во Владивостоке поймали на распространении фейков в ходе голосования по поправкам к Конституции. Как пишет в субботу Telegram-канал «Субъект», сотрудники штаба разместили под видом голосования по поправкам эпизод, который имел место в 2019 году в Единый день голосования (ЕДГ). Ролик был снят на участке №2840 в Уссурийске.

Фейк был выявлен, так как люди в кадре без защитных масок и перчаток, а одна женщина держит в руке листок, на котором написано «2019 год». «Но навальнят это нисколько не смущает, поэтому даже без простого фактчекинга они это запостили, впрочем, публиковать фейки – это их профиль», – пишут авторы канала.

После разоблачения ролик был удален. Однако пользовали нашли оригинальное видео, которое появилось на YouTube 8 сентября 2019 года.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг соратник Навального Леонид Волков опубликовал очередной фейк с поддельными документами о ходе голосования по поправкам в Конституцию. Штаб Навального в Перми распространял фейковую информацию об организации голосования в багажнике автомобиля.

Ранее блогер Илиас Меркури уличил соратницу Алексея Навального Анастасию Васильеву в создании фейков о распространении коронавируса вместо реальной помощи врачам. Блогер напомнил, что Васильева в начале апреля «каталась в Новгородскую область, ... чтобы вроде как передать СИЗ врачам», но «в итоге отдала коробки своим друзьям».

Как отмечают эксперты Лиги безопасного интернета, число фейков о голосовании об изменениях в Конституции России продолжает увеличиваться. Большинство таких материалов распространяется в Instagram, Вконтакте, Tik Tok, Twitter, Telegram. При этом высокими темпами растет распространение фейков в Tik Tok.

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