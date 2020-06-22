Мишустин подписал постановление о ежегодной минуте молчания в День памяти и скорби

Опубликовано постановление главы российского правительства Михаила Мишустина о проведении ежегодной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня.

«Внести в постановление правительства РФ от 27 ноября 2006 года №716 «О порядке проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвященных памятным датам России» ... пункт 3 ... дополнить предложением следующего содержания «Общероссийская минута молчания проводится одновременно на всей территории РФ ежегодно 22 июня в 12 часов 15 минут по московскому времени», – говорится в тексте постановления на официальном портале нормативно-правовых актов.

День памяти и скорби отмечается в России 22 июня. В этот день в 1941 году германские войска перешли границу СССР и без объявления войны атаковали советские города. Указом президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.