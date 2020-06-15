Почти весь проверенный в начале года алкоголь в магазинах оказался нелегальным

Почти весь проверенный по итогам первого квартала 2020 года алкоголь производился и продавался незаконно, говорится в материалах Росстата.

«По результатам проведенных мероприятий из 186 тыс. декалитров проверенного этилового спирта и 580,7 тыс. декалитров алкогольной продукции 93,8% этилового спирта и 87,6% алкогольной продукции производилось и продавалось незаконно», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Всего было выявлено 24 тыс. 798 правонарушений, в том числе в розничной торговле – 18 тыс. 303, в оптовой – 928, в производящих этиловый спирт и алкогольную продукцию организациях – 349.

Большинство нарушений было связано с нарушением правил торговли алкогольной продукцией, отсутствием лицензий и нарушением порядка учета алкогольной продукции.

Также в Росстате подчеркнули, что по итогам проверок было составлено 23 тыс. 249 протоколов об административных правонарушениях, а также возбуждено 1 тыс. 195 уголовных дел по выявленным правонарушениям.

Кроме того, проверки выявили 30 подпольных цехов по производству алкогольной продукции, семь организованных групп, занимающихся незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Всего было проведено 44,5 тысяч проверок.

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