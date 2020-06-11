На МКС началась проверка в поисках источника утечки токсичного бензола

Экипаж Международной космической станции установил в служебном модуле «Звезда» в российском сегменте орбитального комплекса прибор для оценки качества воздуха в связи с зафиксированным ранее повышением концентрации бензола, сообщили в НАСА.

«AQM (Air Quality Monitor) был перемещен сегодня (во вторник) в служебный модуль, чтобы специалисты на Земле могли отследить уровень концентрации бензола», – приводит сообщение НАСА ТАСС.

В американском космическом ведомстве отметили, что продолжаются попытки установить причины повышения концентрации бензола в атмосфере станции. С этой целью в течение недели проведут дополнительные операции.

Напомним, в конце мая на МКС зафиксировали повышение концентрации бензола. В НАСА предположили, что повышение концентрации бензола на МКС может быть связана с неисправностью датчиков в американском сегменте.

В марте экипаж МКС почувствовал необычный запах после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2, в воздухе было зафиксировано повышенное содержание изопропилового спирта. Однако после ухода Dragon-2 запах спирта на МКС пропал.

Космонавт Павел Виноградов назвал вероятные причины появления запаха спирта на МКС.

Глава Центра подготовки космонавтов сообщил, что НАСА направлены замечания, касающиеся запаха спирта на МКС.

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