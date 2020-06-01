ПФР перечислил первые выплаты на 14,6 млн детей

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. Средства направлены 14,6 млн детей, сообщили в пресс-службе ПФР.

«Пенсионный фонд России перечислил первые единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей семьям с детьми от трех до 16 лет. Средства направлены 10,2 млн семей на 14,6 млн детей – то есть больше чем половине всех, кто имеет право на поддержку по указу президента. Общая сумма выделенных к настоящему времени средств составила 146 млрд рублей», – говорится в сообщении на сайте ПФР.

Там добавили, что первые выплаты на детей перечислены родителям, обратившимся с заявлением до 22 мая включительно. Согласно действующему регламенту, заявления семей на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней. Восьмидневный срок является предельным и в некоторых случаях может быть меньше. Он действует в отношении всех заявлений, в том числе поданных в выходные дни.

Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, отметили в ПФР, являются отсутствие права на выплату, подача повторного заявления, право на получение выплаты уже реализовано. Помимо этого, в выплате может быть отказано, если предоставлены недостоверные сведения.

Ранее в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти России начали перечислять выплаты семьям на более чем 14 млн детей в возрасте от трех до 16 лет.

Как говорил президент России Владимир Путин, выплата по 10 тыс. рублей на ребенка коснется порядка 22 млн детей, со взрослыми мера коснется более чем 50 млн человек.