В Сети опубликовали снимок молодой полуобнаженной Собчак

Фотограф Александр Гусов опубликовал откровенную фотографию телеведущей Ксении Собчак 11-летней давности.

Гусов в своем Instagram опубликовал черно-белый снимок 2009 года, на котором запечатлена обнаженная Собчак. Девушка на фотографии сидит на корточках, на стуле.

«Прекрасная Ксения Собчак. Москва. 2009 год», – подписал Гусов публикацию.

В феврале Собчак показала своему трехлетнему сыну Платону фотографию, на которой она запечатлена в полуобнаженном вине с певицей Глюкозой (Натальей Чистяковой-Ионовой) и дизайнером Яной Расковаловой.