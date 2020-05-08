Джонсон в разговоре с Путиным признал вклад СССР в Победу решающим

Премьер Британии Борис Джонсон в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным от имени британского народа выразил признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение Победы над общим врагом.

Путин и Джонсон провели беседу по телефону накануне Дня Победы, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, в частности, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы.

«Борис Джонсон, в свою очередь, выразил от имени британского народа признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза и его вооруженных сил в достижение Победы над общим врагом», – говорится в сообщении.

Стороны отметили, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса.

Также политики выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам, стоящим на повестке дня в отношениях между странами.

Отметим, что западные СМИ, а также ряд стран на официальном уровне, вопреки исторической правде, продвигают идею о том, что решающий вклад в Победу якобы внесли США и их союзники.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон в ходе беседы Путиным выразил от имени французов признательность российскому народу в связи с 75-летием Победы. Также в четверг президенты России и США обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом.

Кроме того, Путин провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и канцлером Германии Ангелой Меркель. Он направил поздравительные послания по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне премьеру Британии Борису Джонсону, президенту США Дональду Трампу и лидеру Франции Эммануэлю Макрону и поздравил народы Грузии и Украины.