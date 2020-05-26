Пригожин подтвердил авторство нецензурного сообщения Шнурову

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал личные сообщения от продюсера Иосифа Пригожина, в которых содержится нецензурная лексика и угрозы.

Переписку музыкант опубликовал в Instagram, сопроводив ее новым стихотворением. В сообщениях собеседник заявляет, что Шнуров его сильно разозлил, и обещает, что они обязательно встретятся.

Как пишет канал «360», продюсер подтвердил авторство грубых сообщений в адрес музыканта. Он уточнил, что отправил музыканту SMS, но цели угрожать или запугать у него не было.

«Я ему ничего не угрожаю. Я ему написал, что он негодяй, и все. Я же не могу какие-то вещи писать в публичном пространстве. Я ему написал SMS. Он просто негодяй и мерзавец.Человек, который разрушает вообще просто общество, раскалывает. Вот и все. Он подонок», – заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Также в интервью teleprogramma.pro Пригожин заявил, что Шнуров перешел границы, когда в ходе спора упомянул его жену – певицу Валерию.

«Я могу стукнуть за жену. Когда дело касается моей семьи, я могу загрызть просто, понимаете», – сказал продюсер.

Пригожин отметил, что привык решать конфликтные ситуации цивилизованно, однако будет требовать, чтобы певец принес извинения его жене.

«Если он не принесет извинения Лере, то у меня будет с ним разговор – не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Но он случится, поверьте мне», – заключил он.

Ранее Пригожин пообещал провести «отдельный мужской разговор» с музыкантом Сергеем Шнуровым, комментируя их спор относительно «бедствующих» артистов.

Напомним, ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – заявил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных концертов. Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта.