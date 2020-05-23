США поторопили ВОЗ с отчетом о реакции на распространение COVID-19

Всемирная организация здравоохранения должна незамедлительно начать подготовку расследования принятых в связи с распространением коронавируса мер, заявил ответственный за тестирование в администрации США Бретт Жируар.

Он заявил, что отчет ВОЗ даст США «полное и прозрачное понимание хода событий и процесса принятия» организацией решений «в ответ на пандемию».

Указывается, что «нет возможности откладывать начало необходимых реформ», передает «Интерфакс».

Напомним, президент США Дональд Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум. Он обещал полностью прекратить финансирование организации, если та не докажет независимость от Китая и не проведет ряд реформ.

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