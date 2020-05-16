Американский минфин призвал суд в США отклонить иск Дерипаски

Федеральному суду столичного округа Колумбия следует отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к минфину США, заявило ведомство.

Речь идет о дополнительном иске, поданном в середине апреля, в котором Дерипаска потребовал предоставить ему полную версию доказательного меморандума, на основе которого он был включен в санкционный список, передает РИА «Новости».

Минфин США предлагает суду «отклонить все претензии». В «качестве альтернативы» минфин запросил «принятие решения в порядке упрощенного судопроизводства», передает ТАСС.

В доказательном меморандуме утверждается, что американская сторона не считает решение о санкциях против Дерипаски «произвольным и своевольным».

При этом ставится под сомнение тот факт, что гражданин России может претендовать на защиту, предусмотренную конституцией США. Кроме того, власти США не согласились с заявлением, что права Дерипаски на надлежащее судебное разбирательство нарушили, так как россиянин не был в достаточной степени информирован.

В апреле Дерипаска попросил суд обязать минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума.