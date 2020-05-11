Кремль анонсировал обращение к россиянам по коронавирусу

Российский лидер Владимир Путин во второй половине дня 11 мая выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.

«Сегодня во второй половине дня президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин выступит с обращением к гражданам России», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны.

Напомним, на этой неделе Путину представили план снятия ограничений по коронавирусу. Путин поручил губернаторам в ближайшие дни выработать планы действий по выходу из режима ограничений.