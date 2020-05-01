Мадонна заявила об обнаружении у нее антител к COVID-19

Американская певица Мадонна заявила, что недавно прошла тестирование, и у нее были обнаружены антитела к коронавирусу COVID-19.

«На днях я сделала тест. Оказалось, что у меня есть антитела, поэтому завтра я отправлюсь в долгое путешествие на машине. Я опущу стекло и будут дышать воздухом COVID-19», – передает РИА «Новости» слова певицы в видеоролике, опубликованном в ее Instagram-аккаунте.

Напомним, актер Том Хэнкс, который вылечился от коронавирусной инфекции, стал донором плазмы после сообщений о том, что в его крови есть антитела к COVID-19.

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