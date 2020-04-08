Российский посол рассказал о благодарности итальянцев за помощь

Большинство итальянцев искренне признательны России за помощь в борьбе с пандемией, благодарности поступают в посольство как от политиков, так и от простых граждан, заявил посол в Италии Сергей Разов.

«Мы получаем массу писем, звонков от граждан страны с искренними словами признательности за то, что в этой ситуации делает Россия. Неделю назад получил от губернатора северной области Ломбардия (Аттилио Фонтаны) развернутое послание со словами благодарности в адрес руководства России за своевременную и щедрую помощь, оказываемую этой области – наиболее пострадавшей в Италии от эпидемии вируса», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что аналогичные благодарности получены от губернаторов областей Венето, Фриули – Венеция – Джулия.

«Напомню и о совместной ноте министерств иностранных дел и обороны Италии, в которой с признательностью раскрывается конкретное содержание оказываемой российской стороной помощи и содействия», – отметил Разов.

Посол отметил, что в некоторых СМИ со ссылкой на свободу слова дается «недружественная трактовка происходящего», но каждый журналист «имеет право на свою точку зрения, свою интерпретацию фактов».

«Акцентирую: фактов, а не домыслов. В общепринятом понимании свобода слова должна сочетаться с ответственностью за это слово, направленное на многотысячную аудиторию читателей», – сказал Разов.

Он отметил, что российскими специалистами проведена дезинфекция в 33 населенных пунктах, обработаны 226 тыс. кв. м внутренних объемов зданий, 21 тыс. кв. м дорог с твердым покрытием, более 4,5 тыс. единиц оборудования и инвентаря лечебных учреждений.

«С 6 апреля восемь групп военных медиков совместно с итальянскими коллегами осуществляют круглосуточное дежурство в полевом госпитале, где занимаются приемом и лечением больных коронавирусной инфекцией. Как у нас говорят в таких случаях: «Не надо наводить тень на плетень», – заключил посол.

Он добавил, что пандемия не может не затронуть торгово-экономические отношения, в том числе российско-итальянские.

«Степень и глубина влияния на экономику и социальную сферу будут, разумеется, зависеть от продолжительности борьбы с вирусом, жесткости применяемых мер. В Италии, как известно, были закрыты тысячи предприятий. Видимо, будет спад и в экономике России, и в мировой торговле, и в наших двусторонних торгово-экономических отношениях. Но главное сейчас – это спасение здоровья и жизни людей», – добавил Разов.

Он подчеркнул, что у России нет каких-либо геополитических расчетов.

«Кто пытается усматривать эту взаимосвязь, видимо, не допускает и мысли о таких благородных мотивах и побуждениях, как солидарность, взаимная поддержка, взаимопомощь. Санкции – вещь контрпродуктивная, вредная, приносящая немалый ущерб всем затронутым сторонам. Но не мы, как известно, их вводили, не нам и ставить вопрос об их отмене. Исходим из того, что рано или поздно здравый смысл возобладает», – указал Разов.

Он добавил, что для России с Италией солидарность, взаимная поддержка, взаимопомощь являются доброй традицией. Разов отметил, что в Италии на днях вспоминали 11-летие землетрясения в Аквиле (6 апреля), когда российские спасатели в числе первых пришли на помощь пострадавшим жителям города.

«Впоследствии, благодаря прямому российскому вкладу, были восстановлены два исторических объекта в этом городе», – сказал посол.

Ранее в среду Минобороны заявило, что российские военные специалисты провели дезинфекцию домов для пожилых людей в итальянских городах Кальчо, Чивидате-аль-Пьяно, Колоньо-аль-Серио, а в понедельник российские военные врачи начали круглосуточный прием и лечение больных коронавирусом в полевом госпитале города Бергамо. О помощи в борьбе с пандемией Россию попросила также итальянская область Пьемонт.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.