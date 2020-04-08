Российские военные провели дезинфекцию домов для пожилых в трех городах Италии

Российские военные специалисты провели дезинфекцию домов для пожилых людей в итальянских городах Кальчо, Чивидате-аль-Пьяно, Колоньо-аль-Серио, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии – городах Кальчо, Чивидате-аль-Пьяно, Колоньо-аль-Серио», – приводит текст сообщения ТАСС.

Всего российские военные врачи-эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей более чем в 30 населенных пунктах Ломбардии. Обработано более 37 зданий и сооружений, более 220 тыс. квадратных метров внутренних помещений.

В военном ведомстве также напомнили, что российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами начали принимать и лечить больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

На ваш взгляд Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом? Евросоюз

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Россия

США



В госпитале с российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые принимают заболевших во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени тяжести. Всего в лечении больных в полевом госпитале задействованы 32 российских военных медика, уточнили в Минобороны.

«Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в три смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов», – добавили в военном ведомстве.

Напомним, в понедельник российские военные врачи начали круглосуточный прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо. Во вторник о помощи в борьбе с пандемией Россию попросила итальянская область Пьемонт.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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