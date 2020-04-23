Чемпионат Европы по легкой атлетике отменен из-за пандемии коронавируса

Европейское первенство по легкой атлетике 2020 года отменено из-за пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics).

Глава оргкомитета турнира Жан Грасия подчеркнул, что несмотря на желание провести турнир, нет смысла подвергать жизни людей дополнительному риску, передает ТАСС.

«Мы боролись за то, чтобы сохранить это событие, но это всего лишь спорт, и не стоит дополнительно рисковать жизнями людей», – цитирует Грасию издание Le Parisien.

«С большим сожалением мы вынуждены сообщить об отмене чемпионата Европы в Париже», – заявил первый вице-президент European Athletics Добромир Карамаринов, который временно исполняет обязанности президента организации.

Турнир был запланирован с 26 по 30 августа в Париже. Организаторы пообещали вернуть деньги за ранее купленные зрителями билеты.

По последним данным, во Франции число вирус-положительных превысило 157 тыс. человек, более 21 тыс. умерли.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек. В России за прошедшие сутки подтвердили 4774 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД