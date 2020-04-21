Новые спортобъекты построят в Татарстане в рамках нацпроекта

В этом году в Татарстане в рамках нацпроекта запланировано строительство универсального спортивного зала, ледового дворца, девяти спортивных площадок для комплекса «ГТО» и двух футбольных полей.

На очередном совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта одним из основных вопросов обсуждения стала реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», сообщает газета «Республика Татарстан».

«Несмотря на ситуацию, связанную с пандемией коронавируса COVID-19, реализация федерального проекта «Спорт – норма жизни» и Федеральной целевой программы должна продолжаться в полном объеме. В том числе необходимо обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию спортивных объектов и организовать своевременную закупку спортивного оборудования и инвентаря», – отметил министр спорта Олег Матыцин.

В рамках реализации национального проекта в Республике Татарстан в 2020 году запланировано строительство 9 спортивных площадок для комплекса «ГТО», универсального спортивного зала (пгт. Васильево), ледового дворца (г.Набережные Челны) и 2 новых футбольных полей (г.Альметьевск, пгт.Аксубаево), а также укладка нового рулонного покрытия для легкоатлетических беговых дорожек (ст. «Тасма», г.Казань) и поставка нового оборудования и инвентаря в республиканские спортивные школы по хоккею.

Также запланировано приобретение двух комплектов спортивно-технологического оборудования для дальнейшего строительства физкультурно-оздоровительных комплексов для Центров развития внешкольного спорта (г.Казань и г.Набережные Челны). В рамках муниципально-частного партнерства будет реализован первый этап строительства спортивно-оздоровительного комплекса в г.Набережные Челны.