Эксперт: Уголовная ответственность за фейки не является покушением на свободу слова

Те, кто пытается спекулировать на теме COVID-19, должны задуматься о том, что обычный пост в Сети может стать триггером дестабилизации общества. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк. Так он прокомментировал поправки в УК об ужесточении наказания за фейки, распространение которых привело к тяжким последствиям.

«Это замечательно, что Госдума и президент быстро подготовили и приняли эти законы. Ведь существующая правовая база, к сожалению, так и не стала инструментом сдерживания для физических и юридических лиц при распространении фейков», – считает первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

По словам политолога, слухи в соцсетях давно перестали быть безобидными выдумками и превратились в эффективное средство по дестабилизации общественно-политической ситуации. Подобная информация особенно сильно воздействует на людей в условиях самоизоляции или на фоне катастроф, что «может закончиться самыми непредсказуемыми последствиями». Так было после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, жители которого, начитавшись фейков в Сети, собирались на стихийные митинги и были готовы вступать в конфликт с силами правопорядка, указал эксперт.

Позднее выяснилось, что фейки, которые взбудоражили жителей Кемерово, были заброшены в социальные сети с Украины. «Такие посты зачастую появляются не случайно, а с целью взорвать общество, – пояснил политолог. – Эта информация становится триггером. Их цель – чтобы общество не доверяло официальным источникам информации, чтобы в условиях борьбы с COVID-19 государство и общество отделить друг от друга, вызвать состояние недоверия и разобщенности».

Следует учесть и опыт других стран, – таких, как Китай, Сингапур, Филиппины, Катар, Южная Корея, где за распространение фейковых новостей точно так же грозят большие штрафы, а иногда и достаточно тяжелые уголовные наказания, напомнил Данюк. Примером успешной правоприменительной кампании стал Китай, где за распространение ложной информации были введены штрафы и аресты от 3 до 15 дней. Эта жесткая мера, наряду с другими, тоже дала свои плоды – общество сплотилось с властью и справилось с эпидемией, добавил эксперт.

Данюк отметил, что законы об ответственности за распространение фейков действуют во Франции, в Германии, в ряде штатов Америки. «Принимаемая мера ни в коем случае не ставит под сомнение возможность людей выражать свою точку зрения. Только те, кто заранее знает, что информация недостоверная, распространяет ее под видом правдивой, под видом фактов – только такие люди подпадут под действие новых поправок в Уголовный кодекс. Обычный человек не должен воспринимать это как покушение на свободу слова», – заключил Данюк.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин утвердил поправки в Уголовный кодекс о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение гражданами заведомо ложной информации, которая привела к смерти и иным тяжким последствиям. За публичное распространение фейков, повлекшее по неосторожности вред здоровью человека, вводится штраф от 700 тыс. рублей до 1,5 млн рублей или в размере дохода за период до 18 месяцев, либо исправительные работы до года или лишение свободы до пяти лет. Также Путин подписал закон о штрафах и лишении свободы за нарушение карантина.

Как отметил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, проблема распространения фейков в интернете особенно обострилась на фоне распространения COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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