Путин предложил создать спецфонд для помощи в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать спецфонд для помощи в борьбе с коронавирусом.

«Похоже, что текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов, а торговые конфликты и санкции усугубляют рецессию», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что ключевым риском является долгосрочная безработица, пик которой «при любом сценарии превысит уровень 2009 года».

«Нынешний кризис неизбежно наложит отпечаток на глобальное развитие, причем на длительный срок. Поэтому мы, безусловно, не можем позволить себе поступить по принципу «каждый за себя», здесь уже коллеги много об этом говорили. Полностью с этим согласен», – заявил президент России.

Он добавил, что необходимо начать с неотложных задач в сфере здравоохранения, по его словам, необходим регулярный обмен информацией о развитии пандемии и принимаемых мерах.

«Считаю, что вообще сегодня усилия Всемирной организации здравоохранения должны быть направлены на выявление скрытых эпидемий коронавируса в странах, где нет возможности проводить тестирование», – сказал президент.

Он добавил, что совместные исследования стран могли бы серьезно ускорить разработку вакцин и лекарств.

Также президент рассказал, что правительство России выделяет 1,2% ВВП страны на борьбу с этими кризисными явлениями, в таком же объеме поддержку оказывает и Центробанк.

«Но всем нам, если говорить о «двадцатке» в целом, необходим общий план действий для стабилизации ситуации, поддержки наших экономик и восстановления доверия на мировых рынках», – заявил президент.

По его мнению, ключевую роль в повышении глобального спроса должны сыграть национальные бюджеты, но из-за сильной волатильности мировых рынков «возможности заимствования для многих стран ограничены».

«Сейчас вообще крайне важно обеспечить доступ к финансированию для стран, которые испытывают потребности в ресурсах, особенно имею в виду страны, которые затронули эти кризисные явления и пандемия», – сказал Путин.

Российский лидер предложил подумать о создании под эгидой МВФ специального фонда, который финансировался бы в первую очередь средствами центробанков-эмитентов валют, входящих в корзину МВФ.

«А затем предоставить право любому члену МВФ заимствовать средства из данного фонда, пропорционально его доле в мировой экономике по нулевой ставке на длительный срок», – сказал Путин.

Он назвал важным обеспечить цепочки поставок, а также создать «зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий».

«В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые трансакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии», – сказал Путин, призвав «вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи».

Ранее сообщалось, что страны G20 намерены выделить Всемирной организации здравоохранения средства для борьбы с пандемией коронавируса.

Напомним, в четверг состоялся саммит G20 по коронавирусу, был принят итоговый документ. Путин принял участие в саммите G20 по коронавирусу в режиме видеосвязи.