Путин заявил о негативном влиянии коронавируса на все экономики мира

Коронавирус негативно отражается на всех экономиках мира, премьер Михаил Мишустин ежедневно докладывает о ситуации в стране, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством по борьбе с распространением заболевания в России.

«Предлагаю сегодня пообсуждать и то, что вами уже сформулировано, и, может быть, какие-то дополнительные меры, которые вы считаете целесообразными для использования их в складывающейся сегодня обстановке», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Ранее Путин собрал совещание по коронавирусу, в котором участвовали мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава Роспотребнадзора Анна Попова и глава Минздрава Михаил Мурашко.

Позже президент приехал в больницу на Коммунарке, где ознакомился с работой медучреждения и поблагодарил главврача больницы Дениса Проценко за организацию.

В России выявлено 495 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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