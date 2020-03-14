Экс-генсек НАТО заразился коронавирусом

Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Хавьер Солана (занимал этот пост с 1995 по 1999 годы) госпитализирован в Мадриде после того, как проведенный тест показал положительный результат на коронавирус, сообщил источник Reuters.

Сообщается, что состояние Солана не вызывает опасений, его поместили под врачебное наблюдение в качестве меры предосторожности, передает ТАСС.

По информации Reuters, в понедельник, 9 марта, бывший генсек НАТО посещал мероприятие, в котором принимал участие министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лая.

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В период с 1999 по 2009 годы Хавьер Солана занимал пост генерального секретаря Совета Евросоюза, а с 1992 по 1995 год был главой МИД Испании при премьер-министре Фелипе Гонслес Маркесе.

К настоящему моменту в Испании выявлено более 3 тыс. заболевших, 84 человека умерли.

В среду Всемирная организация здравоохранения констатировала пандемию COVID-19.

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