В Киеве решили установить памятник Петлюре

Руководитель Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что в Киеве установят памятник главе Украинской народной республики (УНР) Симону Петлюре.

«Судя по документам, которые туда-сюда снуют годами, хоть это и долгая история, но мне кажется, что она движется к завершению, и должен быть памятник Петлюре», – заявил Дробович в интервью «Интерфаксу».

Он не уточнил сроки реализации проекта.

С января по май 1919 года, за период активного существования УНР, петлюровцы уничтожили, по самым приблизительным подсчетам, около 50 тысяч евреев, проживавших на подконтрольной им территории.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Украина пытается очистить Петлюру от имиджа убийцы евреев.