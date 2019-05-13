Украина пытается очистить Петлюру от имиджа убийцы евреев

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) рассекретила сотни документов, связанных с личностью военного лидера УНР Симона Петлюры. Документы, как заявляется, «открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы». На самом деле, скорее всего, Украина пытается загладить страшный образ Петлюры как бандита – и человека, причастного к массовым убийствам евреев.

Впервые открыт доступ примерно к 350 материалам, в том числе касающимся убийства «главного атамана войска и флота» УНР Симона Петлюры в 1926 году.

«Документы иностранного и контрразведывательного отделов государственного политического управления УССР 1919–1936 годов взяты из архивных дел, которые находятся на хранении в Отраслевом государственном архиве СВРУ и до сих пор были малодоступны для широкой общественности. Эксклюзивные материалы содержат почти 350 документов, открывают новые страницы украинской национально-освободительной борьбы: оригиналы и копии документов УНР, дипломатические бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма, фотографии и многое другое», – отмечается в выпущенном СВРУ релизе.

В разведке отметили, что в рассекреченном архиве находятся документы нормативно-правовой деятельности УНР, «дипломатических усилий правительства УНР на международной арене» и материалы о тогдашних лидерах украинских государственных образований. Кроме того, доступные отныне для работы исследователей документы освещают деятельность правительства УНР в эмиграции, рассказывают о мерах по восстановлению украинского казачества, создании военных формирований, финансовой активности. «Особенно интересны материалы, касающиеся убийства Петлюры», – подчеркнули в СВРУ.

На практике же презентация СВРУ не продемонстрировала ровным счетом ничего. Не предоставлено даже фотографий архива: заметка о снятии секретности с документов сопровождается лишь изображением папки дела с материалами по УНР за 1935 год.

Фигура Симона Петлюры не слишком популярна в мире из-за резкой и однозначной позиции Израиля. С января по май 1919 года, но в основном зимой, то есть за период активного существования этой самой УНР, петлюровцы уничтожили, по самым приблизительным подсчетам, около 50 тысяч евреев, проживавших на подконтрольной им территории. Некоторые местечки вырезались целиком, как, например, Проскуров (современный Хмельницкий). Такой национальный герой портил на Западе имидж незалежной посильней Бандеры с Шухевичем и их Волынью. Поляки – они покричат и успокоятся, у них характер такой, а позиция Израиля – это навсегда.

Выход нашелся быстро и в привычном направлении. Во всем виноваты москали.

Якобы не существует никаких письменных приказов или воззваний Петлюры к еврейским погромам. Даже наоборот: в далеком 1905 году он возглавил в родной Полтаве еврейский отряд самообороны во время Первой русской революции и не допустил погрома.

Некоторые петлюровские части действительно пытались защищать евреев от своих же братьев по оружию, случались даже перестрелки. Но эти единичные случаи не отменяют факта исключительных зверств гайдамаков по отношению к евреям и другим нацменьшинствам, например немцам-колонистам. Нет ни одного документа за подписью Петлюры, который запрещал бы погромы или вводил какое-либо наказание за них в этот временной период. На станции Мамеевка он сказал еврейской делегации, просившей защиты: «Не ссорьте меня с моей армией». Указ о запрете погромов он издал только в августе, что было бессмысленно – он обращался в пустоту, ведь петлюровской армии уже не существовало как организованной силы, а к октябрю ее разгромили окончательно. Некоторые украинские и израильские ученые утверждают, что в Берлине в архивах находятся более 500 документов, подтверждающих причастность Петлюры к погромам. Кое-кто их даже видел. А это вам не архивы СВРУ.

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Так вот, про москалей. 22-летний петлюровский атаман Семесенко отдал приказ 4 февраля 1919 года своей «Запорожской бригаде» истребить все еврейское население города Проскурова. На следующий день всех убили. Затем Семесенко наложил на город контрибуцию в 500 тысяч рублей и, получив ее, издевательски поблагодарил «украинских граждан Проскурова» за «поддержку», оказанную ими «Народной армии». Дальнейшая судьба этого молодого человека неизвестна, хотя многие его искали с целью задать пару риторических вопросов. Но свое поведение он тогда объяснял тем, что евреи Проскурова и окрестностей готовили «москальский мятеж». И не важно, в пользу каких москалей: тех, кто за единую и неделимую, или тех, кто за победу коммунизма во всем мире.

То есть москали подстрекали проскуровских хасидов с их пейсами и меховыми шапками на вооруженное восстание (страшно даже представить себе эту картину). А честный молодой гайдамак и борец за вiльну Україну Семесенко просто погасил заговор в зародыше, зарубив шашками за световой день почти две тысячи человек.

И есть большое подозрение, что значительный массив архивных данных, который сейчас как бы обнародуется СВРУ, должен работать именно на такие, с позволения сказать, «трактовки» событий. Истребление евреев зимой 1919 года петлюровцами – исторический факт, каким бы душкой ни представляли задним числом самого Симона Петлюру. Кстати, даже близко его знавший Нестор Махно утверждал, что Петлюра не был антисемитом от природы, просто «так получилось». Но при этом Махно не смог убедить будущего убийцу Петлюры Самуила Шварцбарда (Махно много с ним общался в Париже), что сам Петлюра ни в чем не виноват.

И в убийстве Петлюры тоже, как вы понимаете, виноваты москали.

Шолем Шварцборд, он же Самуил Шварцбард или Шварцбурд (зависит от диалектного произношения идиша), был человеком своего времени, то есть вполне себе героем. Несколько раз сидел в российских тюрьмах по малолетке за революционную деятельность, в эмиграции во Франции вступил с началом Первой мировой войны в Иностранный легион, отличился в боях в Шампани, Аррасе и Вогезах, был пару раз ранен. С началом русской революции отказался от французской военной пенсии, на свой страх и риск вернулся в Россию и вступил в отряд анархистов под командованием Котовского в Одессе. Затем в составе Интернациональной бригады Красной гвардии добивал того самого Петлюру и брал Киев. Не сойдясь в дальнейшем с советской властью во взглядах, в октябре 1919 года в Одессе пришел во французское консульство и предъявил свой французский паспорт и награды. Французы эвакуировали своего героя вместе с женой в Марсель.

В Париже он тихо работал часовщиком, а жена – модисткой. Но в феврале 1920 года он узнал, что все члены его семьи (15 человек) были убиты петлюровцами во время погрома в Балте. Тут его и переклинило.

Говорят, он писал неплохие стихи. Оценить их сейчас сложно – хотя он печатался много, но писал на родном идише под псевдонимом Бал-Холэймес (Мечтатель). Идишистскую культуру под корень уничтожили немцы при деятельном участии литовцев, латышей и украинцев, а тогда идишистские издания были очень популярны по всему миру. Большинство из них, правда, были социалистическими или же просто крайне левацкими. Сионисты предпочитали писать на иврите. Иногда это давало удивительные результаты. Шварцбард активно печатался в лондонской идишистской газете «Дер арбетер фрайнд» («Друг рабочего»). Там его заметки редактировал человек уникальный – Янкев-Меир Залкинд. В Залкинде элегантно совмещались две принципиально несовместимые идеологии: он был раввином, но при этом ярым анархо-коммунистом. Как такое может быть – понять сложно, но именно Залкинд оказал решающее влияние на молодого поэта, героя трех войн, потерявшего в петлюровских погромах всех родных и жившего на гонорары и доход от починки часов с боем.

К 1926 году Шварцбард фактически превращается в маньяка-убийцу.

Он забрасывает часовую мастерскую, переезжает с женой в мансардную комнатушку, а все зарабатываемые деньги направляет на выслеживание Симона Петлюры. Он часами гуляет по Парижу с вырезанной из украинской эмигрантской газеты «Тризуб» фотографией Петлюры. Наконец около станции метро у бульвара Сан-Мишель он натыкается на группу людей, говорящих по-украински, и узнает в одном из них Петлюру. Не будучи до конца уверенным, он начинает следить за этим человеком, устанавливает его образ жизни, в частности тот факт, что он регулярно обедает в ресторане Chartier на улице Расина.

25 мая 1926 года на улице Расина Самуил Шварцбард подошел к Петлюре и спросил по-украински, действительно ли он Симон Петлюра. Получив утвердительный ответ, он пять раз выстрелил в Петлюру из недавно купленного французского пистолета, после чего сдался полиции.

На суде за него вступились Альберт Эйнштейн, Максим Горький, Анри Барбюс и даже Александр Керенский. Суд превратился в обсуждение петлюровских погромов, тем более что обвинение недальновидно попыталось превратить процесс в еще одно «дело Дрейфуса». Например, обвинители активно поддерживали версию событий имени атамана Семесенко. То есть жертвы сами виноваты, что их убили, а Петлюра ни при чем. В итоге Шварцбард был оправдан, тем более что европейский прецедент уже был: в 1921 году в Берлине Согомон Тейлерян застрелил при схожих обстоятельствах Талаат-пашу, «конструктора» геноцида армян, и был оправдан присяжными.

В дальнейшем Шварцбард работал в страховых компаниях, занимался журналистикой и литературной деятельностью. Скончался он в 1938 году от внезапной остановки сердца на пляже в южноафриканском Кейптауне, где редактировал «Африканер идише цайтунг». У него были все шансы дожить либо до создания государства Израиль, либо до формирования Компартии Южной Африки. В Иерусалиме его именем названа улица.

Так вот, про москалей.

Бежавший на Запад сотрудник ОГПУ Петр Дерябин заявил комиссии Конгресса США, что убийство Петлюры организовала Москва. Ему не поверили. Дерябин вообще много чего там наговорил. Но вспомнилось звучавшее на суде в Париже со стороны обвинения предположение, что Шварцбардом манипулировал некий Михаил Володин, анархо-синдикалист из Владивостока, как раз в это время приехавший зачем-то в Париж и активно интересовавшийся личностью Петлюры. Суд оставил эту версию без рассмотрения, тем более что ее затмила другая идея прокурора: убийство Петлюры организовали исключительно евреи, чтобы довести дело до открытого суда и таким образом искоренить во Франции природный антисемитизм, представ перед всеми жертвами погромов (тогда это было отнюдь не очевидно). И делалось это все с согласия французского правительства. Суд и присяжные пожали плечами. Есть версия, что такая, прямо скажем, идиотская позиция обвинения, построенная на недоказуемой конспирологии, во многом поспособствовала оправданию Шварцбарда.

Так вот с тех пор в украинской историографии существует только одна версия событий: Симона Петлюру убило ОГПУ (то есть москали) руками психически нестабильного еврея. И есть все основания полагать, что нынешние «новые страницы украинской национально-освободительной борьбы» конкретно в деле об убийстве Петлюры будут привязаны именно к этой версии событий. В противном случае пришлось бы признавать причастность Петлюры к погромам и косвенно оправдывать этим мотив поступка Самуила Шварцбарда.

Считается, что Симон Петлюра был человеком талантливым, увлеченным и обладавшим даром убеждения. Исключенный из духовной семинарии, он не имел систематического образования, но умудрялся на одной харизме находить контакт с военными.

Другое дело, что все эти «украинские войска» состояли из бывших нижних чинов и подофицеров периода сплошной мобилизации, а офицеры и профессионалы с ним дела не имели, брезговали, что и предопределило такой быстрый разгром петлюровских войск и распад УНР. Когда к осени 1919 года стало понятно, что Директории конец, Петлюра начал вести переговоры с Антантой об установлении на Украине французского протектората, но все это закончилось уступкой Польше западноукраинских земель. При этом так называемая Галицкая армия, теснимая поляками, объявила Петлюру предателем украинского народа.

И надо понимать, что идея независимости Украины, «украинизации» народа и армии всегда шла рука об руку с бандитизмом. За исключением рафинированных интеллигентов типа профессора Грушевского, все остальные участники «украинской национально-освободительной борьбы» – просто законченные бандиты, патологические убийцы и мародеры. Считать, что недоучка-семинарист Петлюра чем-то от них отличается, только потому, что у него были литературные, журналистские и ораторские таланты, было бы странно. Какая идея – такие и лидеры.

Петлюра создал бандитское псевдогосударство и как бы армию, больше напоминавшую шайку маньяков и воров. И если других национальных героев в прошлом не нашлось, то придется искусственно поддерживать тех, кто есть. Например, путем «открытия новых страниц» в архивах.