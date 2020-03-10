Пушков объяснил отказ Трампа приехать в Москву на 9 Мая

«Приезд Трампа в Москву рассматривался бы антироссийским лобби в США как уступка Путину и как подтверждение того, что Трамп связан с Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя отказ президента США Дональда Трампа приехать в Москву на празднование юбилея Победы.

«На мой взгляд, это было предсказуемо. Трамп говорил, что он лично настроен принять приглашение, но предвыборная кампания может помешать ему», – напомнил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Предвыборный процесс – это действительно хорошая отговорка для Трампа. Но главная причина кроется в другом. Его визит мог быть использован против него антироссийским лобби в США. Причем в этом вопросе его даже многие республиканцы могут не поддержать. Приезд в Москву рассматривался бы как уступка Путину и как очередное подтверждение того, что Трамп связан с Россией какими-то узами», – добавил собеседник.

«Поэтому я с самого начала исходил из того, что Трампу будет исключительно сложно приехать. И в данном случае, учитывая внутриполитическую обстановку в Штатах, это подтверждается», – резюмировал Пушков.

Во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отказе президента США Дональда Трампа приехать на празднование 9 Мая в Москву.

«Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены Соединенные Штаты на празднованиях по случаю Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент не приедет», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие Победы.

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