Нефть WTI подорожала более чем на 5%

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI в ходе торгов во вторник, 10 марта, дорожает более чем на 5% после того, как днем ранее падение достигало 30%.

По состоянию на 1.58 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,14% – до 31,69 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Майский фьючерс марки Brent дешевеет при этом на 0,39%, до 33,32 доллара за баррель.

Ранее американский экономист рассказал, кому выгодно обрушение цен на нефть.

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