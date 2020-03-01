Авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море

В Средиземное море через пролив Гибралтар вошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Эйзенхауэр», сообщили британские СМИ.

Авианосец направляется в Восточное Средиземноморье. Его сопровождают три ракетных крейсера и три эсминца. На борту «Эйзенхауэра» 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet, передает «Интерфакс».

По штатному составу, авианосную группировку должна также сопровождать АПЛ с крылатыми ракетами Tomahawk.

Эта группировка должна заменить в районе Персидского залива авианосную ударную группу авианосца «Гарри Трумэн».