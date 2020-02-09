Студентам в США предложили получать ученую степень по каннабису

Выпускники Государственного университета Колорадо в городе Пуэбло смогут получить степень по «каннабису, биологии и химии», старт программы назначен на осень 2020 года.

Такая программа запускается в США впервые, сообщает издание The Denver Post.

Профессор университета Дэвид Лемпо заявил, что «это серьезная степень, отвечающая на возрастающий спрос в индустрии каннабиса».

«Конопля и марихуана вышли на первый план во многих секторах экономики страны. Мы не за и не против каннабиса. Мы – это наука, мы будем учить студентов заниматься этой наукой», – добавил он.

Студенты программы будут заниматься аналитической химией, а также изучать нейробиологию, биохимию и генетику. Некоторые занятия будут проходить в лабораториях, однако студентов не допустят к работе с психотропными веществами.

Лемпо ожидает, что программа вызовет большой интерес среди абитуриентов.

Ранее в России начали изучать «медицинскую» марихуану.