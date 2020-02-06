Путин уволил четырех генералов МВД и МЧС

Президент России Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов МВД и МЧС, а также провел ряд перестановок в системе силовых ведомств, следует из указа российского лидера.

От должностей освобождены начальник УМВД по Амурской области генерал-майор полиции Николай Аксенов, начальник УМВД по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев, глава МВД по республике Коми Виктор Половников, а также начальник ГУ МЧС по Чечне генерал-лейтенант внутренней службы Руслан Яхьев, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Этим же указом проведен ряд назначений, в том числе генерал-майор юстиции Александр Булаев стал главой СУ СК по Ивановской области.

Кроме того, Леониду Веденову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.

Напомним, уволенный Виктор Половников был задержан по подозрению в получении взятки, суд арестовал его.