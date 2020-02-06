Датчанина заподозрили в убийстве россиянки в Италии

В итальянском городе Пиоссаско под Турином нашли тело убитой в собственной квартире россиянки, пишут СМИ.

Соседи сообщили карабинерам, что услышали рано утром громкие крики женщины о помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную прессу.

Правоохранители прибыли на место и вскрыли квартиру, там обнаружили тела 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего супруга датчанина Андреаса Педерсена.

По версии карабинеров, супруги поссорились, и муж нанес супруге несколько ударов ножом.

Отмечается, что супруги переехали в Пиоссаско примерно год назад, работали в фирме, занимающейся 3D-моделированием, ее создал Педерсен. Соседи сообщают, что чета вела замкнутый образ жизни.

В октябре 2019 года в испанском городе Дения по подозрению в убийстве россиянки задержали ее супруга.