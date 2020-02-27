НАСА анонсировало старт первого корабля с экипажем МКС на ракете «Союз-2»

Первый корабль с экипажем Международной космической станции (МКС) стартует на ракете-носителе «Союз-2.1а» с полностью российскими комплектующими днем 9 апреля, сообщило НАСА.

На сайте НАСА указано, что старт «Союза МС-16» с космодрома Байконур планируется 9 апреля в 11.04 мск, его стыковка с МКС – в тот же день в 17.20 мск., передает РИА «Новости».

Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что Николая Тихонова и Андрея Бабкина в экипаже «Союза МС-16» заменят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Третьим членом экипажа был американский астронавт Кристофер Кэссиди, с НАСА вопрос об изменении экипажа не обсуждался.

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