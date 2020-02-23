Путин объяснил значение российского присутствия в Сирии

Российские военнослужащие в Сирии уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки, предотвратив на дальних рубежах крупные угрозы для нашей страны, сказал президент Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

«Сегодня безопасность России в надежных руках. Наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу, наращивают свое воинское мастерство в ходе стратегических учений и тренировок, марш- бросков», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что российские военные уверенно подтвердили свои лучшие качества, свой высокий профессионализм и боеспособность, силу духа в ходе операции в Сирии.

«Они уничтожили крупные, хорошо оснащенные террористические группировки, на дальних рубежах предотвратили большие угрозы для нашей родины, помогли и сирийцам сохранить суверенитет страны», – сказал российский лидер.

Глава государства поблагодарил вновь всех участников боевых действий в Сирии за службу.

Утром глава государства возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов.

Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался «День Советской Армии и Военно-морского флота».