Венесуэла заказала России печать банкнот

Россия будет печатать банкноты для Венесуэлы, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта между АО «Гознак» и Центральным банком Венесуэлы.

СМИ сообщают, что сделка была заключена в ноябре 2019 года. Россия изготовит 300 млн купюр венесуэльских боливар общим номиналом около 143 млн долларов. Каракас потратит на печать купюр 7,4 млн долларов, сообщает РИА «Новости».

У России заказывают печать денежных купюр и другие страны, в том числе Белоруссия, Ливан, Гватемала, Малайзия и другие.

В ноябре сообщалось о росте поставок банкнот из России в Ливию.