Российский производитель деталей для самолетов и РЛС заменил украинские комплектующие

Государственный Рязанский приборный завод (входит в концерн АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») полностью выполнил программу импортозамещения элементной компонентной базы из стран НАТО и Украины, заявил первый заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Зверев.

«Рязанский завод программу по замещению продукции стран НАТО и Украины выполнил полностью. У него, соответственно, все отечественного производства», – передает ТАСС слова Зверева.

Он добавил, что в целом все предприятия КРЭТ практически полностью завершили программу по импортозамещению комплектующих с Украины.

В частности, изначально украинская элементная база использовалась на ГРПЗ при производстве радиолокационных станций (РЛС) для самолетов МиГ-29, Су-35 и вертолетов Ми-35М.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как Украина подтолкнула Россию к промышленному прорыву.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД