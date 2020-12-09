Сябитова отреагировала на приговор жениху из «Давай поженимся!» за педофилию

Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала информацию об отправке бывшего участника шоу из Петербурга в колонию за педофилию.

По словам Сябитовой, отследить биографию каждого, кто приходит на программу, невозможно.

«Я не слышала про эту историю. Откуда? (…) Я вообще не отслеживаю истории наших героев и понятия не имею, что с ними происходит. Ничего сказать не могу. Это вообще к нашей программе не имеет отношения. Я даже не знаю, что сказать», – сказала телеведущая «Вечерней Москве».

Для участников шоу обязательна стандартная проверка по паспорту. «Мы проверяем, что этот паспорт настоящий. Иванов Иван Иванович. Вот паспорт, вот фотография. Все остальное – со слов. Представьте, мы снимаем четыре дня по четыре программы в сутки, 90 историй, шесть бригад. Мы же про любовь говорим. Мы не копаемся. Мы людям верим, мы не полиция нравов. К нам приходят хорошие люди, я доверяю им, слушаю, хочу помочь. У нас программа о проблеме одиночества. Такое прокомментировать не могу, мы не какое-то криминальное шоу», – рассказала Сябитова.

Ранее житель Санкт-Петербурга Руслан Казанцев был отправлен в колонию за педофилию. В 2018 году он участвовал в качестве жениха в ток-шоу «Давай поженимся!». Злоумышленника арестовали летом после обращения матери семилетней девочки в полицию.

Ранее Сябитова посоветовала россиянкам встречаться сразу с тремя мужчинами, пока избранник не заявил о серьезных намерениях.