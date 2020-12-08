Ученые подтвердили проживание древних венгров на Урале

Международная команда ученых, в составе которой работали челябинские специалисты, подтвердила, что на Урале проживали древние венгры, сообщает Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ).

«Южный Урал связан с формированием многих народов, однако с каждым годом появляется все больше доказательств проживания на этой территории древних венгров. Исследование костного материала, взятого из южноуральского могильника, и сравнение выявленных гаплотипов с гаплотипами древних венгров подтвердило теорию. Результаты исследования, проведенного международной командой ученых, опубликованы в высокорейтинговом журнале Scientific Reports (Q1)», – передает РИА «Новости» сообщение университета.

Ученые исследуют этот вопрос, начиная с XIX века, но с каждым годом появляются новые археологические находки, которые «продвигают» древних венгров дальше на восток. На Урале главным памятником эпохи древних венгров, подтверждающим теорию об их проживании в Волго-Уральском регионе, стал могильник Уелги в Кунашакском районе Челябинской области.

Могильник Уелги изучают уже больше 10 лет. В погребальном комплексе были обнаружены скелетированные останки древних людей, а также принадлежавшие им при жизни предметы: оружие, украшения и часть конской сбруи. Эти находки имеют много общего с предметами из Карпатской котловины, а значит, можно предположить, что переселение народов с Урала на территорию современной Венгрии проходило быстро, в пределах нескольких поколений.

Исследователи проанализировали генетическую связь между древними венграми и их предполагаемыми предками, изучив костный материал из могильника Уелги, а также из могильников Пермского края.

«Ученые ЮУрГУ занимались эмпирической базой, то есть подготовкой отчетов для предоставления данных публике и сбором костного материала. Наша выборка оказалась самой большой: были представлены 22 образца. На их основе группа палеогенетиков из Венгрии выявила схожесть гаплотипов с популяцией венгров. На данном этапе мы получили новые качественные данные о том, что история ранних венгров и правенгров связана с восточными регионами», – рассказал научный сотрудник НОЦ евразийских исследований Иван Грудочко, слова которого приводятся в сообщении.