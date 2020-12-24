Приговор об изнасиловании экс-полицейскими проститутки на Урале отменили

Свердловский областной суд отменил приговор трем бывшим полицейским, которых осудили за изнасилование проститутки в Екатеринбурге. Всех их отпустили из-под ареста.

Дело было направлено на новое судебное разбирательство в Ленинский суд Екатеринбурга. Подсудимым запрещено общаться между собой и с потерпевшей по рассматриваемому уголовному делу, передает ТАСС.

В июле бывшие сотрудники полка ППС УМВД были осуждены за изнасилование проститутки 1997 года рождения. Вадим Мустафин получил шесть с половиной лет колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов – по шесть лет.

По версии следствия, в ночь на 18 августа 2019 года полицейские встретили 22-летнюю гражданку Казахстана возле сауны и увезли ее в гаражи. Двое из подсудимых не отрицали сексуального контакт с женщиной, но утверждали, что все произошло по согласию.