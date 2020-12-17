Раскрыто название российской сборной на Олимпиаде

Российская сборная на Олимпийских играх будет выступать под названием «Олимпийская команда России», рассказал президент Олимпийского комитета страны (ОКР) Станислав Поздняков.

«Статус олимпийской сборной России не существует – есть «Олимпийская команда России». В этом статусе российские спортсмены и будут выступать», – передает слова Позднякова ТАСС.

По его словам, состав российской сборной будет формировать ОКР, консультируясь по всем направлениям с Международным олимпийским комитетом (МОК). Как сообщил Поздняков, спортсмены из России, наказанные за нарушение международных антидопинговых правил, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

Вместе с тем он подчеркнул, что ОКР оставляет за собой право на юридические разбирательства по запретам Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российских спортсменов. Он также отметил, что CAS не принял во внимание просьбу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) ввести коллективные мер ответственности. «Важнейший результат нашей совместной с коллегами работы заключается в том, что CAS не поддержал ВАДА по вопросу коллективных мер ответственности и не стал внедрять дополнительные требования по допуску спортсменов», – сказал глава ОКР.

В четверг CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.