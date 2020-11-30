Полина Гагарина официально подала на развод

Певица Полина Гагарина подала в мировой суд Москвы заявление о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым.

«24 ноября в суд от Полины Гагариной поступило заявление о разводе с Дмитрием Исхаковым. Ведется подготовка к его рассмотрению», – приводит АГН «Москва» документ. Отмечается, что беседа назначена на 14 декабря.

Напомним, в мае источники из близкого окружения пары сообщили, что Гагарина и Исхаков расстались после шести лет брака. Позже Исхаков подтвердил, что они с Гагариной больше не живут вместе. Пара воспитывала общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея.

В августе Гагарина впервые высказалась о разводе со вторым мужем фотографом Дмитрием Исхаковым.