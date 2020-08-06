Певица Полина Гагарина впервые высказалась о разводе со вторым мужем фотографом Дмитрием Исхаковым.

Гагарина подтвердила расставание с Исхаковым в эфире шоу «Конечно, Вася!» на YouTube. При этом певица отметила, что старалась не афишировать их разрыв и ничего не писала об этом в социальных сетях, передает РИА «Новости».

«Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь», – сказала Гагарина.

Ведущие передачи поинтересовались мнением певицы о брачных договорах. По словам артистки, она абсолютно не прагматичный человек и не пытается «выстроить какую-то стратегию» в начале отношений.

«Как будто ты готов заранее к концу [брака]», – объяснила Гагарина.

Певица добавила, что в России женщины верят в порядочность мужчин, поэтому не хотят заключать брачный контракт.

Напомним, в мае источники из близкого окружения пары сообщили, что Гагарина и Исхаков расстались после шести лет брака. Позже Исхаков подтвердил, что они с Гагариной больше не живут вместе. Пара воспитывала общую дочь Мию и сына певицы от первого брака Андрея.