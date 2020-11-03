В аэропорту Шереметьево открылась фотовыставка «Россия. Полет через века»

В Международном аэропорту Шереметьево им. А. С. Пушкина открылась всероссийская фотовыставка «Россия. Полет через века», посвященная Дню народного единства. Выставка одновременно пройдет в 85 регионах России в рамках основных мероприятий в честь государственного праздника.

Выставка будет проходить на центральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек, терминалах аэропортов. Фотовыставка «Россия. Полет через века» призвана познакомить жителей страны с красотой природы и разнообразием архитектуры, богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев и областей Российской Федерации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Проект объединил работы более 100 фотографов из разных уголков страны. На кадрах запечатлены пейзажи Куршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественных Кавказских гор и другие легендарные места России.

Между тем в честь праздника 4 ноября на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) включат праздничную подсветку. На медиафасадах Останкинской телебашни будет транслироваться российский триколор и надпись «День народного единства», – передает ТАСС.

Праздничная иллюминация также украсит телебашни в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Грозном, Ростове, Саранске, Нижнем Новгороде, Туле, Великом Новгороде, Кызыле, Воронеже, Рязани, Пензе, Нальчике, Ставрополе и Казани.

Напомним, в преддверии Дня народного единства в регионах России проходит акция «Большой этнографический диктант», жители Тюмени и Кабардино-Балкарии уже ответили на 30 вопросов, посвященных культуре разных народов.