Акция «Большой этнографический диктант» началась в России

В преддверии Дня народного единства в регионах России проходит акция «Большой этнографический диктант», жители Тюмени и Кабардино-Балкарии уже ответили на 30 вопросов, посвященных культуре разных народов.

Жители Тюмени приняли участие в акции в Центре татарской культуры. Было организовано сразу две очные площадки. На одной, стилизованной под татарскую избу, собралось 16 активистов молодежных отделений национально-культурных общественных организаций Тюменской области. На второй участниками диктанта стали специалисты данного центра, передает «Тюменская область сегодня».

Организаторы площадки отметили, что с каждым годом интерес к этнографическому диктанту растет. В 2019 году он проходил на 53 площадках и охватил 3,6 тыс. участников. В 2020 году в связи с ограничительными мероприятиями на фоне коронавируса в очном формате диктант проводят всего на четырех площадках. Так, в центре чувашской культуры его напишут 6 ноября, в центре армянской культуры – 7 ноября.

Как пояснила начальник отдела по делам национально-культурных объединений и казачества комитета по делам национальностей Тюменской области Алена Шакирова, вопросы по Тюменскому региону относятся к теме геральдики, национальной кухни, жизни известных национальных общественных деятелей и другим.

В Кабардино-Балкарии также провели «Большой этнографический диктант», одной из площадок которого стала Государственная Национальная библиотека им. Т. Мальбахова, где сотрудники библиотеки подготовили праздничную выставку ко Дню народного единства, передает РИА «Кабардино-Балкария».

«Акция набирает обороты, охватив все континенты и даже космос. Она востребована и актуальна», – отметила председатель парламента КБР Татьяна Егорова. «Символично, что большой этнографический диктант проходит накануне Дня народного единства. Здесь все смогут попробовать свои силы, проверить свои знания, узнать много нового. Эта акция будет расти и развиваться. Желаю успеха всем ее участникам!» – добавила она.

В 2020 году Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» отмечает свой юбилей и состоится в пятый раз.



Начавшись в 2016 году по инициативе Министерства национальной политики Удмуртской Республики, акция стремительно набирала вес и по итогам прошлого года ее участниками стали 454 тыс. человек на 5800 площадках в 85 субъектах Российской Федерации и 42 зарубежных странах, а всего участие в диктанте уже приняли 1,2 млн человек из 46 стран.



Основная задача акции – оценка этнографической грамотности, при этом важным аспектом по итогам ее проведения является дальнейшая разработка рекомендаций по улучшению качества этнографического образования и просвещения.

В 85 субъектах России диктант проходит с 3 по 8 ноября преимущественно в онлайн-формате.