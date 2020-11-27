В Германии выдвинули новую версию о причине пандемии

Мутировавший штамм коронавируса из Италии распространяется сейчас в мире из-за того, что Европа не обратила должное внимание на опасность вируса, заявил немецкий эпидемиолог Александр Кекуле заявил в эфире ZDF.

«Стартовый выстрел для глобальной пандемии был сделан в северной Италии», – передает слова врача РИА «Новости».

По словам Кекуле, более чем в 99% случаев заражения пациентов поражает штамм, возникший на севере Италии в результате мутации, однако возбудитель COVID-19 вирус SARS-nCov-2 был впервые обнаружен в китайском Ухане.

Врач пояснил, что коронавирус несколько недель незаметно распространялся в Италии, что позволило ему мутировать и лучше приспособиться к человеку. Европа допустила серьезную ошибку, проигнорировав предостережения об опасности коронавируса. Кекуле отметил, что никто не воспринял угрозу всерьез.

Эпидемиолог также раскритиковал правительство Германии, которое не подготовилось к пандемии, хотя о приближении второй волны в один голос предупреждали вирусологи. Такие вирусы, как возбудитель COVID-19, распространяются «не по дням, а по часам», особенно в холодное время года. Германия сейчас столкнулась с «настоящим противником», подчеркнул врач.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введенных в странах Евросоюза, несет в себе риск возникновения третьей волны распространения COVID-19 уже зимой.