Глава Еврокомиссии предупредила о риске третьей волны коронавируса

Слишком ранняя отмена карантинных мер, вновь введенных в странах Евросоюза, несет в себе риск возникновения третьей волны распространения COVID-19 уже зимой, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она заявила, что ЕС необходимо извлечь уроки из летних послаблений и не допустить тех же ошибок.

«Слишком раннее ослабление (ограничительных мер) является риском третьей волны после Рождества», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии на пленарной сессии Европарламента.

Ранее в ЕС заявили о перегруженности сектора здравоохранения в связи со второй волной пандемии.





