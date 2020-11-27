Раскрыта реальная эффективность британской вакцины от COVID-19

Эффективность около 90% вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca была показана лишь в небольшой подгруппе добровольцев проведенного исследования, сообщила газета The Times.

Как говорится в статье, оптимистичная оценка эффективности была получена случайно по итогам испытаний среди сравнительно небольшой подгруппы, состоявшей из 2,7 тыс. британских добровольцев. Эффективность же 62% была подтверждена на подгруппе, состоявшей из 9 тыс. участников экспериментальной вакцинации, передает ТАСС.

Как пишет издание, команда Оксфордского университета намерена провести метаанализ, объединив результаты своих исследований в Великобритании, Бразилии и ЮАР. Times отмечает, что речь идет об отходе от традиционной схемы проведения исследований, напоминая, что американские компании Moderna и Pfizer, ранее отчитавшиеся об эффективности своих вакцин на уровне около 95%, проводили исследования лишь в одной стране, США, и охватывали около 30 тыс. человек.

«Всегда лучше проводить одно большое исследование», – приводятся в статье слова профессора фармакоэпидемиологии Лондонской школы гигиены и тропической медицины Стивена Эванса. По его словам, метаанализ – допустимый подход, однако различия в методологиях исследований в разных странах могут представлять проблему.

В понедельник были опубликованы предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний британской вакцины. Ученые оценили среднюю эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Удивил исследователей тот факт, что эффективность вакцины составила 90% в случае, когда пациентам вначале вводилась половина, а затем полная доза вакцины. Однако при введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%.

AstraZeneca вместе со специалистами Оксфорда разрабатывает вакцину для профилактики коронавируса на основе аденовирусных векторов обезьян. Третья фаза испытаний проводилась в Великобритании, США, Бразилии и ЮАР. В сентябре исследования приостановили из-за нежелательного побочного эффекта у одного из добровольцев в Великобритании. Сообщалось, что у него обнаружили редкое воспалительное заболевание – поперечный миелит. В октябре стало известно, что в Бразилии умер один из участников испытаний, но причина его смерти не раскрывалась, получил ли он саму вакцину или плацебо, неизвестно. В конце октября власти США разрешили возобновить исследования.